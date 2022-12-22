Путин: финансовая ситуация в России устойчивая, и ей это «не с неба упало»

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции об устойчивости финансовой ситуации в стране, передает РИА Новости.

«Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Все это результат не того, что с неба упало», — сказал государства.

По его словам, это является результатом работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое показывает «единство и стремление к совместной работе для достижения цели».

Путин также указал, что сегодня в РФ уровень безработицы ниже допандемийного периода — 3,8-3,9%. Невзирая на предрекаемые стране «обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного» не наблюдается, продолжил он.

Более того, Российская Федерация «демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах «двадцатки», причем делает это «уверенно», добавил политик.

Ранее Путин заявил, что Россия «не будет повторять ошибок прошлого», разрушая экономику ради военных целей.