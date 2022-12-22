Расчеты в юанях в ноябре обогнали по росту другие валюты в четыре раза

Объем платежей в юанях в ноябре 2022 года увеличился на 15,6%, тогда как объем платежей в других иностранных валютах – всего лишь на 3,9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежемесячный бюллетень системы SWIFT. Таким образом, глобальные расчеты в юанях обогнали по росту другие валюты в четыре раза. При этом в октябре объем платежей в китайской национальной валюте показал снижение на 19,86%.

По данным SWIFT, сейчас юань занимает пятое место по востребованности в глобальных платежах. Доля китайской национальной валюты в ноябре составила 2,37%. По сравнению с октябрем показатель вырос на 0,6 процентных пункта. В международных расчетах китайская валюта находится на 6-м месте. Ее доля в ноябре составила 1,63%.

Лидареми по доле в международных платежах в ноябре стали доллар США (41,4%), евро (36%) и британский фунт (7,09%).

В ходе торгов на Мосбирже в четверг юань поднимался выше 10,2 руб. Это максимум с мая 2022 года.

Курс юаня растет с понедельника. Тогда курс китайской валюты поднимался до 9,5 руб. — впервые с 8 июля.

Юань сейчас – это одна из ключевых развивающихся валют, ранее заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Экономика Китая — вторая по величине после американской. А для России Китай – это крупнейший партнер в международной торговле. На фоне жестких антироссийских санкций между странами может вырасти объем торговых операций, в том числе и взаимных расчетов в юанях и рублях. Это делает юань более привлекательной валютой для инвесторов, подчеркнул он.