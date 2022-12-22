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Lufthansa назвала Болгарию частью России

Посол рассказал, что в Lufthansa назвали Болгарию частью России

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что в германской авиакомпании Lufthansa отказали в услуге его 12-летнему сыну, объяснив это тем, что «Болгария является частью России». Об этом сообщает издание Novinite.

По его словам, он заказал для своего ребенка, который должен был лететь из Вашингтона в Софию на Рождество рейсом Lufthansa с пересадкой в немецком Франкфурте, сопровождающего в полете.

«В день отъезда мне пришло сообщение, что услуга (помощь ребенку 12 лет) отменена», — рассказал посол, добавляя, что компании объяснила свое решением тем, что «Болгария является частью России».

Дипломат подчеркнул, что его сын «никогда не путешествовал один», и ему необходима была эта услуга. По данным издания, экипаж летного состава позднее помог ребенку добраться до самолета, вылетавшему в Софию. Посол указал, что не будет добиваться компенсации от Lufthansa, однако будет требовать объяснений.

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов ранее заявил, что Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада, поскольку в «игре на разрушение» победителей не бывает.

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