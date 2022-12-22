Альфа-Банк первым на рынке запустил тест-драйв

Альфа-Банк предоставил предпринимателям возможность бесплатно оценить интернет-банк, а также протестировать ряд сервисов: «Проверка надзорных органов», «Проверка сотрудников» и «Индикатор риска». Для этого не обязательно быть клиентом банка, открывать счет или встречаться с представителем банка.

Банк поможет проверить благонадежность сотрудников и снизить риски при найме. Также бизнес заранее проинформируют о любых плановых или внеплановых проверках со стороны надзорных органов.

Бизнесу сразу начислят приветственные баллы программы лояльности, которые активируются при старте работы счета. Тратить бонусы можно на свое усмотрение.

Использование сервисов дает дополнительные преимущества предпринимателям, которые решат по итогам тест-драйва открыть счет. В итоге после регистрации клиенты могут сэкономить до 30 тыс. рублей.

«Мы все индивидуальны, поэтому привыкли все тестировать перед тем, как совершить покупку. Например, выбирая машину, мы проводим тест-драйв. А выбирая лучшие продукты, мы их дегустируем. Вот и мы решили дать возможность предпринимателям провести дегустацию наших лучших сервисов и решений для бизнеса. Ведь мы уверены в результате», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.