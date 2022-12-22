«ВТБ»: объем кредитов банков россиянам составит 10 трлн рублей за 2022 год

Российские банки выдадут гражданам 10 трлн рублей кредитов по итогам 2022 года. За июль-декабрь банки выдадут займов в полтора раза больше, чем за январь-июнь.Такой прогноз дал банк «ВТБ», передает ТАСС.

«В конце года деловая активность населения стабильно возрастает. Сейчас объем кредитования вернулся к уровням прошлого года. До конца года спрос на кредиты со стороны населения будет рекордным. Их объем во втором полугодии будет в полтора раза выше, чем в первом. Всего по итогам года банки выдадут 10 трлн рублей кредитов россиянам», — следует из прогноза.

С 1 января 2023 года Центробанк начнет применять макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи кредитов с определенными параметрами. Мера призвана сдержать уровень кредитования на фоне роста необеспеченной банковской розницы. Инициатива обсуждалась еще в 2021 году, тогда ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.

«Это может, с одной стороны, способствовать чрезмерному росту долговой нагрузки граждан, а с другой стороны, оказывать негативное влияние на структурную трансформацию российской экономики», — отметили в пресс-службе ЦБ.