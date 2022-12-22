Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«ВТБ»: объем кредитов банков россиянам составит 10 трлн рублей за 2022 год

close
100%
Depositphotos

Российские банки выдадут гражданам 10 трлн рублей кредитов по итогам 2022 года. За июль-декабрь банки выдадут займов в полтора раза больше, чем за январь-июнь.Такой прогноз дал банк «ВТБ», передает ТАСС.

«В конце года деловая активность населения стабильно возрастает. Сейчас объем кредитования вернулся к уровням прошлого года. До конца года спрос на кредиты со стороны населения будет рекордным. Их объем во втором полугодии будет в полтора раза выше, чем в первом. Всего по итогам года банки выдадут 10 трлн рублей кредитов россиянам», — следует из прогноза.

С 1 января 2023 года Центробанк начнет применять макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи кредитов с определенными параметрами. Мера призвана сдержать уровень кредитования на фоне роста необеспеченной банковской розницы. Инициатива обсуждалась еще в 2021 году, тогда ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.

«Это может, с одной стороны, способствовать чрезмерному росту долговой нагрузки граждан, а с другой стороны, оказывать негативное влияние на структурную трансформацию российской экономики», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть