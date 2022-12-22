Росстат: прибыли российских компаний упали в 1,8 раза по итогам октября

Сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом убытков) российских компаний по итогам октября текущего года сократилась в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и составила 1,66 трлн рублей. В октябре прошлого года этот показатель был на уровне 3 трлн, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) российских компаний в октябре 2022 года снизился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,66 трлн рублей <....> Совокупная прибыль прибыльных организаций достигла 1,78 трлн руб., а убыток убыточных составил около 128 млрд», — говорится в материале.

Основные убытки по итогам второго месяца осени понесли сектор оптовой торговли, гостиничный бизнес и предприятия, работающие в сфере общественного питания. Убытки оптовиков составили 125 млрд рублей, а потери отельеров и рестораторов — 2,1 млрд, уточняется в статье.

Несмотря на отрицательные финансовые показатели ряда российских компаний по итогам октября, в середине декабря депутаты Госдумы одобрили поправку, корректирующую порядок учета компаниями курсовых разниц в 2022 году при расчете налога на прибыль. Фактически, власти предложили компаниям доплачивать налог на прибыль для снижения потерь бюджетов регионов. Осуществлять соответствующие доплаты пока планируется на добровольной основе.