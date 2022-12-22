Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк продал 100% акций банка «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей

close
100%
Depositphotos

Центробанк закрыл сделку по продаже банка «Открытие» банку «ВТБ». 100% акций «Открытия» были проданы «ВТБ» за 340 млрд рублей. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

«Банк России и банк «ВТБ» заключили договор, цена за акции банка «Открытие» составляет 340 млрд рублей», — следует из сообщения.

«ВТБ» оплатил сделку деньгами и облигациями федерального займа. Право собственности «ВТБ» на бумаги «Открытия» перейдет не позже 31 декабря 2022 года.

Банк «Открытие» должен быть продан, желательно в ближайшее время, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Изначально, когда взяли банк «Открытие» на санацию, мы считали эту ситуации временной. Мы считаем, что нужно выходить из собственности банка. Поэтому как только мы оздоровили банк, мы начали готовиться к его продаже. Но текущая ситуация нам помешала. Продавать банк нужно. И она оздоровит банковский сектор без участия ЦБ как собственника», — отметила Набиуллина.

Как ранее сообщали СМИ, банк «Открытие» может быть продан до конца 2022 года.

«Бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившуюся лицензию она, вероятнее всего, сдаст <....> Судьба членов правления почти решена: их полномочия истекают в конце 2022 года и группа не хотела бы их продлять», — сообщали СМИ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть