Центробанк продал 100% акций банка «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей

Центробанк закрыл сделку по продаже банка «Открытие» банку «ВТБ». 100% акций «Открытия» были проданы «ВТБ» за 340 млрд рублей. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

«Банк России и банк «ВТБ» заключили договор, цена за акции банка «Открытие» составляет 340 млрд рублей», — следует из сообщения.

«ВТБ» оплатил сделку деньгами и облигациями федерального займа. Право собственности «ВТБ» на бумаги «Открытия» перейдет не позже 31 декабря 2022 года.

Банк «Открытие» должен быть продан, желательно в ближайшее время, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Изначально, когда взяли банк «Открытие» на санацию, мы считали эту ситуации временной. Мы считаем, что нужно выходить из собственности банка. Поэтому как только мы оздоровили банк, мы начали готовиться к его продаже. Но текущая ситуация нам помешала. Продавать банк нужно. И она оздоровит банковский сектор без участия ЦБ как собственника», — отметила Набиуллина.

Как ранее сообщали СМИ, банк «Открытие» может быть продан до конца 2022 года.

«Бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившуюся лицензию она, вероятнее всего, сдаст <....> Судьба членов правления почти решена: их полномочия истекают в конце 2022 года и группа не хотела бы их продлять», — сообщали СМИ.