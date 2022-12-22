Минфин ФРГ сообщил о завершении национализации энергокомпании Uniper и получении 99% ее акций

Правительство Германии завершило национализацию крупнейшего энергетического концерна ФРГ Uniper, получив 99% акций компании, сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается в релизе, 19 декабря на внеочередном общем собрании акционеров Uniper акционеры одобрили вложение €8 миллиардов в компанию и приобретение акций концерна по цене €1,7 за бумагу. Меры по участию государства в судьбе концерна приняты в рамках спасения компании и оказания помощи энергоснабжению страны, сообщается в заявлении.

У компании начались трудности на фоне сокращения поставок российского газа, концерн был вынужден была начать отбор топлива из хранилищ и приобретать большие объемы сырья по повышенным ценам на спотовом рынке.

В июле Uniper обратилась за помощью к немецким властям. Компании предоставили кредит в размере €11 млрд, а правительство ФРГ решило выкупить 30% акций концерна. В сентябре стало известно, что власти ФРГ обсуждают национализацию энергокомпании.