«Ъ» узнал о планах производящей чипсы Pringles Kellogg продать российский бизнес ГК «Черноголовка»

Американская компания Kellogg, которая производила чипсы под торговой маркой Pringles, договорилась о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий.

«Производитель печенья и готовых завтраков Kellogg договорился о продаже бизнеса в России ГК «Черноголовка». Покупатель — компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края. Эта площадка сейчас входит в структуру ГК «Черноголовка». Закрытие сделки ожидается в начале 2023 года», — говорится в материале.

Компания Kellogg была основана в США в 1906 году. С тех пор фирма стала одним из крупнейших производителей готовых завтраков на глобальном рынке и вторым игроком на рынке печенья, крекеров и соленых снеков.

Кроме того, в портфель активов американской компании также входит торговая марка чипсов Pringles, запасы которых стали постепенно исчезать с полок российских магазинов спустя девять месяцев с момента прекращения поставок производителем на внутренний рынок страны в связи с действием международных санкций против Москвы.

На российском рынке компания присутствует с 2008 года. В настоящее время Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово». По итогам прошлого года выручка производителя на российском рынке увеличилась на 13%, до 13,96 млрд руб.