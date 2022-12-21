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В Минцифры пообещали, что уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве мобильной связи

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Мария Сибирякова/РИА «Новости»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что уход телекоммуникационных компаний Nokia (Финляндия) и Ericsson (Швеция) с отечественного рынка не повлияет на качестве мобильной связи. Об этом информирует ТАСС.

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи», — отметили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что операторы будут постепенно переходить на российское оборудование.

«Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций», — указали в министерстве.

Как следует из сообщения, операторы «большой четверки» (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2) уже подписали контракты на поставку базовых станций.

«Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, — более 100 млрд рублей. <...> Поставки оборудования начнутся с 2025 года», — резюмировали в Минцифры.

В августе стало известно, что Nokia окончательно уйдет из России.

Позднее сообщалось, что российский рынок также покинет Ericsson.

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