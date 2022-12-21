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Bloomberg: законодатели США к концу недели направят проект о выделении $45 млрд для помощи Украине

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Depositphotos

Законодатели США готовы к концу текущей недели предоставить на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену законопроект о государственных расходах на 2023 финансовый год в размере $1,7 трлн. Из них $45 млрд, как предполагается, должны пойти на поддержку Украины, сообщает Bloomberg.

«Законодатели готовы к концу недели направить Байдену законопроект о расходах на 2023 финансовый год в размере 1,7 трлн долларов, который включает в себя более 45 млрд долларов на помощь Украине», — говорится в материале.

Однако принятие данного законопроекта на высшем уровне напрямую будет зависеть от уровня поддержки документа со стороны Республиканской партии. Против данной инициативы, в частности, выступил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

«Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, почему ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата, Украины», — заявила представителей Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддержал предоставление Украине финансовой помощи. По его словам, у каждого сенатора «есть и должны быть» обязательства защищать себя и бороться за свою свободу.

20 декабря Министерство финансов (Минфин) Украины сообщило о получении $2 млрд финансовой помощи от США. Денежные средства направили через Целевой фонд Всемирного банка. Данный транш стал вторым в рамках грантовой выплаты бюджетной помощи для Украины. Общая сумма финансирования данной программы составляет $4,5 млрд.

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