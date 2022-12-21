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Матвиенко сочла, что негативные прогнозы по российской экономике не оправдались

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости«РИА Новости

Экономические результаты года для России можно считать положительными. Негативные прогнозы по экономике РФ от зарубежных и российских аналитиков в большинстве своем не оправдались, приводит слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко газета «Коммерсантъ».

«По предварительным оценкам, ВВП России за год снизился на 2,5–2,7%. Это, конечно, не то, чего хотелось, но это, конечно, гораздо лучше, чем прогнозировал коллективный Запад», — заявила Матвиенко.

По ее словам, темпы роста инфляции в стране по итогам текущего года окажутся на уровне ниже 13%. Озвученные результаты показали, что российская экономика имеет «определенный запас прочности и большой потенциал для роста».

«Я бы сказала, что результаты этого года удовлетворительные и, более того, они существенно лучше, чем даже наши — не зарубежные, а именно наши — эксперты ожидали. Они прогнозировали более худшие показатели», — заключила Матвиенко.

30 октября газета «Известия» со ссылкой на данные отчета конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщила, что объем ВВП России по итогам 2023 года может вырасти на 1,3%. Однако в этом году спад экономики страны может составить 7%. В то же время 16 декабря глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина допустила, что спад ВВП страны по итогам года составит 3% или ниже.

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