В ЦБ заявили, что приветствуют любые шаги по разблокировке активов россиян

Центробанк приветствует любые шаги, которые могут решить проблему российских инвесторов с заблокированными активами. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами. Лицензия, предоставленная Национальному расчетному депозитарию (НРД) минфином Люксембурга, требует детального изучения. Сейчас комментарии преждевременны», — следует из сообщения ЦБ.

Ранее минфин Люксембурга разрешил разблокировать часть активов, ценных бумаг и купонного дохода НРД в международном депозитарии Clearstream. Данные активы находились под ограничениями Евросоюза, которые были введены против НРД в начале июня 2022 года.

НРД получил разрешение разблокировать те активы, которые учитывались в Clearstream до 3 июня. При этом российский расчетный депозитарий должен успеть завершить все работы по разблокировке активов со своей стороны до 7 января 2023 года.

В результате действия санкций под блокировкой оказались активы НРД на общую сумму 6 трлн рублей. Около 5 млн россиян не могли распоряжаться зарубежными акциями на 320 млрд рублей. Генеральная лицензия Минфина Люксембурга позволит перевести активы несанкционных инвесторов из НРД в другие места хранения.