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Исследование: доходы в 2022 году упали у каждого пятого россиянина, выросли у каждого шестого

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Depositphotos

Доходы россиян в 2022 году упали у каждого пятого опрошенного, а выросли у каждого шестого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 соискателей.

«В 2022 году заработная плата выросла у 15% россиян.... Еще 22% опрошенных рассказали о падении доходов», — говорится в исследовании.

Еще 36% опрошенных граждан рассказали, что их заработная плата осталась без изменений. Остальные респонденты либо затруднились ответить, либо столкнулись с сокращением.

Согласно исследованию, о росте доходов чаще сообщали представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, производственных и IT-специалистов, а также банковские служащие.

Падение зарплат произошло в сферах автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, медицины, фармацевтики, рекламы и PR.

Ранее эксперт сообщал, что по итогам третьего квартала 2022 года реальные доходы граждан снизились в 75 регионах России. Наибольшее снижение наблюдалось в Калужской и Калининградской областях.

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