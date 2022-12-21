Маск назвал условие, при котором покинет пост главы Twitter

Предприниматель Илон Маск заявил, что покинет пост главы компании Twitter после того, как найдет преемника.

«Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», — написал он на своей странице в Twitter.

После ухода с поста гендиректора Маск собирается руководить командами программного обеспечения и серверов.

Ранее Маск запустил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter, и 57,5% пользователей поддержали такой вариант.

Вскоре после этого Маск написал, что из тех, кто действительно сможет спасти существование Twitter, никому не нужна эта работа.

Телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Маск активно ищет нового гендиректора для Twitter. При этом в поиске такого человека предприниматель был еще до запуска опроса.

В свою очередь рэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter.