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«Транснефть»: ФРГ не указывала, что бронирует мощности трубопровода «Дружба» под казахскую нефть

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

При подаче заявки на прокачку нефти Германия не уведомляла российскую «Транснефть» о бронировании мощностей трубопровода «Дружба» под сырье из Казахстана. Слова советника президента компании Игоря Демина приводит РИА Новости.

20 декабря в Министерстве экономики (Минэкономики) Германии заявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не будут закупать российскую нефть в 2023 году. В ведомстве назвали ложными сообщение главы «Транснефти» Николая Токарева о получении компанией запроса от ФРГ на поставки топлива в первом квартале 2023-го. В германском ведомстве уточнили, что у НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Шведте уже зарезервированы мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе.

«Немецкая сторона просто отправила заявку, но не говорила, что это под казахскую нефть. Но так как поляки тоже отправили заявки и подтвердили, что у них есть законтрактованные объемы нефти на будущий год <....> — а то, что законтрактовано, они будут обязаны покупать, как они говорят, если не будет запрета со стороны Евросоюза, то, соответственно, мы сделали такой же вывод относительно и немцев», — заявил Демин.

14 декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков допустил возможность ведения переговоров компаний его страны с германскими партнерами о поставках нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте. При этом Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ ранее также заявляло о начале обсуждений по перекачке сырья на местный НПЗ с Польшей.

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