Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: Exxon Mobile избегает арендовать перевозившие российскую нефть танкеры после эмбарго ЕС

close
100%
Ben Margot/AP

Американская компания Exxon Mobile вслед за Shell отказывается фрахтовать танкеры, перевозившие российскую нефть после вступления в силу европейского эмбарго на импорт подобного сырья морским путем. При этом решение Exxon также распространяется на судна физических лиц, связанных с Россией, сообщает агентство Bloomberg.

«По требованию крупнейшей нефтяной компании США, с 5 декабря судовладельцы должны будут предоставлять для аренды суда, которые ранее не перевозили нефть, добытую в России или поступившую от лиц, имеющих к РФ какое-либо отношение. В противном случае Exxon оставляет за собой право расторгнуть договор», — говорится в материале.

Британский концерн также придерживается данного подхода к перевозке нефти морским путем. Компания отдает предпочтение тем танкерам, которые не перевозили российское сырье в трех последних рейсах, уточняется в статье.

«Подобный подход усиливает давление на владельцев судов, принуждая выбирать между обслуживанием российских и нероссийских интересов», — отмечается в заметке.

В то же время Exxon не распространяет данную установку на нефть из Казахстана, которая транспортируется по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), связывающий центральноазиатскую страну с морским портом в районе Новороссийска. Но для этого продавец не должен быть связан с Россией и предоставить сертификат о казахстанском происхождении сырья, заключил Bloomberg.

10 декабря РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщило, что Анкара настаивает на предоставлении документов о страховке судов с нефтью перед входом в проливы Босфор и Дарданеллы. Турецкая сторона также подчеркнула «важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре», который проходит через Стамбул.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть