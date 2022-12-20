Bloomberg: Exxon Mobile избегает арендовать перевозившие российскую нефть танкеры после эмбарго ЕС

Американская компания Exxon Mobile вслед за Shell отказывается фрахтовать танкеры, перевозившие российскую нефть после вступления в силу европейского эмбарго на импорт подобного сырья морским путем. При этом решение Exxon также распространяется на судна физических лиц, связанных с Россией, сообщает агентство Bloomberg.

«По требованию крупнейшей нефтяной компании США, с 5 декабря судовладельцы должны будут предоставлять для аренды суда, которые ранее не перевозили нефть, добытую в России или поступившую от лиц, имеющих к РФ какое-либо отношение. В противном случае Exxon оставляет за собой право расторгнуть договор», — говорится в материале.

Британский концерн также придерживается данного подхода к перевозке нефти морским путем. Компания отдает предпочтение тем танкерам, которые не перевозили российское сырье в трех последних рейсах, уточняется в статье.

«Подобный подход усиливает давление на владельцев судов, принуждая выбирать между обслуживанием российских и нероссийских интересов», — отмечается в заметке.

В то же время Exxon не распространяет данную установку на нефть из Казахстана, которая транспортируется по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), связывающий центральноазиатскую страну с морским портом в районе Новороссийска. Но для этого продавец не должен быть связан с Россией и предоставить сертификат о казахстанском происхождении сырья, заключил Bloomberg.

10 декабря РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщило, что Анкара настаивает на предоставлении документов о страховке судов с нефтью перед входом в проливы Босфор и Дарданеллы. Турецкая сторона также подчеркнула «важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре», который проходит через Стамбул.