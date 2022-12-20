Цена газа в Европе впервые с 17 ноября опустилась ниже $1 100 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, во вторник днем стоимость тысячи кубометров газа снизилась на 7%. На открытии торгов фьючерсы по индексу TTF оказались на отметке $1150,2 за тысячу кубометров. Падение составило 3,3%.

В понедельник расчетная цена на газ составляла $1189,7 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что Нидерланды не поддержали введение потолка цен на газ из-за рисков для энергетического рынка Европы. Об этом рассказал руководитель министерства по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

По его словам, после решения Совета ЕС появилась ясность по поводу европейского лимита цен на газ.

До этого Совет ЕС сообщал о введении потолка цен на газ с 15 февраля на уровне €180.