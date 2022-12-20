Проект бюджета США разрешил передачу Украине военного оборудования на сумму до $14,5 млрд

Законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году, внесенный в Конгресс, подразумевает, в частности, передачу Киеву военного оборудования на сумму до $14,5 млрд, передает ТАСС со ссылкой на комитет Сената Конгресса США по бюджетным ассигнованиям.

Документ также предполагает выделение $44,9 млрд для оказания новой экстренной помощи Киеву и союзникам США по НАТО. Кроме того, в законопроект включены статьи расходов на оборону в размере $858 млрд и на траты в сферах, не связанных с обороной, в размере $722,5 млрд.

В начале декабря Конгресс согласовал военный бюджет США, согласно которому Пентагону будут выделены рекордные $858 млрд. В нем отдельными пунктами указаны статьи на «противодействие России», на которые планируется потратить $6 млрд, и на оказание помощи Украине — $800 млн.

В прошлом году Конгресс США одобрил бюджет Пентагона в размере $778 млрд.