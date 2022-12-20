Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал продать китайцам заводы ушедших из РФ автопроизводителей

close
100%
news-life.ru

Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в связи с тем, что многие зарубежные компании-производители автомобилей оставили свои заводы в РФ, предлагается часть из них продать маркам из КНР, чтобы на базе данных предприятий было организовано производство китайских автомобилей.

По его словам, следует предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года на все транспортные средства, которые были произведены в РФ.

Ранее стало известно, что автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге, приступил к сокращению рабочих. 

Отмечается, что сотрудники завода узнали о начале процесса сокращения 19 декабря. Подписание соглашений о расторжении трудового договора начнется 16 января и продлится до 3 февраля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть