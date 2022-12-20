Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал продать китайцам заводы ушедших из РФ автопроизводителей

Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в связи с тем, что многие зарубежные компании-производители автомобилей оставили свои заводы в РФ, предлагается часть из них продать маркам из КНР, чтобы на базе данных предприятий было организовано производство китайских автомобилей.

По его словам, следует предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года на все транспортные средства, которые были произведены в РФ.

Ранее стало известно, что автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге, приступил к сокращению рабочих.

Отмечается, что сотрудники завода узнали о начале процесса сокращения 19 декабря. Подписание соглашений о расторжении трудового договора начнется 16 января и продлится до 3 февраля.