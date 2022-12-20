ФСС заявил о повышении максимального размера выплаты по больничному с 1 января 2023 года

В Фонде социального страхования заявили, что максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. Об этом сообщает агентство «Прайм».

С 2023 года максимальные суммы выплат для сотрудников с восьмилетним стажем по обычному договору составят 2 736,99 руб. за день и 84 846,69 руб. за месяц, говорится в публикации.

В ведомстве отмечают, что с Нового года в силу вступят поправки, которые предполагают дополнить перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Они распространяются и на граждан, с которыми были заключены гражданско-правовые договоры (ГПД). В ФСС подчеркнули, что это касается лишь тех, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4 833,72 руб.

Ранее руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала, что при оформлении отпуска сотрудники руководствуются различными приоритетами: одни хотят подольше отдохнуть, а другие — получить побольше денег, а также объяснила, как получить большую выгоду.