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DHN: объем замороженных в Германии российских активов превысил €5 млрд

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Власти Германии заморозили активы подпавших под санкции ЕС российских физических и юридических лиц на сумму €5,046 млрд. Об этом сообщает Die Heutigen Nachrichten со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос депутата Кристиана Герке.

Уточняется, что объем замороженных средств, о которых немецкие банки проинформировали Бундесбанк, составляет чуть более €2,2 млрд, и еще около €1,1 млрд составляет движимое имущество. Более подробной информации правительство ФРГ не сообщило.

Ранее газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщала, что Венгрия заморозила российские активы на сумму €870 млн. По данным издания, это «значительная сумма даже по европейским меркам».

Отмечается, что Италия заморозила российских и белорусских активов на €2,3 млрд, Германия — на €2,2 млрд, а всего сумма активов России, замороженных в Евросоюзе, составляет примерно €19 млрд.

До этого глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что британское правительство разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета подпавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины.

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