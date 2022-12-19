Замглавы Минфина счел незначительными затраты бюджета на продление льготной ипотеки

Продление государственной программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки с нынешних 7% до 8% не приведет к значительным затратам федерального бюджета. Слова заместителя главы Министерства финансов (Минфина) Алексея Моисеева приводит ТАСС.

«Исходя из наших прогнозов по ставке, то там незначительные расходы. Точной цифры не помню, но там что-то вполне разумное, до 8 процентов с учетом сегодняшней текущей ставки», — заявил Моисеев.

Программа льготной ипотеки на новостройки была утверждена в конце апреля 2020 года. С тех пор ее действие несколько раз продлевалось с изменениями условий. До конца текущего года размер льготной ставки составляет до 7%, однако в 2023-м и 2024-м, согласно поручению президента России Владимира Путина, максимальная ставка по госпрограммам увеличится на 1%.

18 декабря директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что размер скидочных предложений застройщиков к настоящему времени достиг предельных 25-30%. Выше этой планки размер дисконтов вряд ли поднимется из-за продления госпрограммы льготной ипотеки, после которого спрос на первичном рынке жилья начал постепенно снижаться.