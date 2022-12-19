В Центробанке сообщили, что протестируют криптовалюту для международных расчетов

Банк России (Центробанк, ЦБ) намерен протестировать криптовалюту в международных расчетах. К этому планируют допустить всех заинтересованных участников внутреннего рынка, приводит слова первого заместителя председателя регулятора Ольги Скоробогатовой агентство «Прайм».

«Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, мы планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, то есть для внешнеэкономической деятельности», — заявила Скоробогатова.

В то же время остается открытым вопроc, что нужно будет делать в случае блокировки криптовалюты для международных расчетов со стороны западных стран. По этой причине для проведения данных операций следует использовать прямые корреспондентские счета, Систему передачи финансовых сообщений и цифровые валюты, заключила она.

19 декабря глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нижняя палата российского парламента на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту, предполагающие введение механизма по регулированию майнинга криптовалюты. При этом инициатива о включении подобной деятельности в «правовое поле» шла от крупных майнеров на внутреннем рынке.