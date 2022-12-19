Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии на 10% за десять месяцев

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске заявил, что за десять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 10% и до конца года, скорее всего, достигнет рекордных $40 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«За десять месяцев текущего года он (товарооборот. — «Газета.Ru») вырос еще на 10% к базе прошлого года, и это тоже очень хорошо. <...> Скорее всего, мы выйдем на планку в 40 миллиардов долларов торгового оборота», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Отмечается, что главы государства должны обсудить безопасность в регионе и общие меры реагирования на вызовы.

До этого сообщалось, что российский министр обороны Шойгу также прибыл в Минск.