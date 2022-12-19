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Глава МИД Венгрии: страна сможет менять контракты с «Газпромом» без согласований с Еврокомиссией

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Global Look Press

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил местным журналистам, что Венгрия сможет изменять без согласования с Еврокомиссией долгосрочные контракты с «Газпромом». Речь идет о договорах, на которые дала свое согласие российская сторона. Об этом сообщают РИА Новости. Трансляция выступления главы венгерского МИД велась в социальных сетях.

Сийярто отметил, что потолок цен на газ, который вводит Евросоюз, повлияет на цены долгосрочных контрактов Венгрии на импорт газа. В этом ключе важа позиция российской стороны, добавил он. Сийярто подчеркнул важность готовности России к новым переговорам по контрактам.

«У нас развязаны руки для изменения наших долгосрочных контрактов, необходимые из-за принятия потолка цен на газ. Венгрия не должна согласовывать их с Еврокомиссией. Мы не должны докладывать, что мы их изменяем» — подчеркнул Сийярто.

Как ранее сообщало агентство Reuters, министры энергетики стран Евросоюза в пондельник встречаются в Брюсселе для согласования потолка цен на газ. Он может быть установлен в €188 МВт/ч. Соответствующий лимит ранее предложили власти Чехии.

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