Большинство участников опроса Маска проголосовали за его уход с поста главы Twitter

Большинство пользователей Twitter высказались за то, чтобы новый владелец соцсети Илон Маск покинул должность. Миллиардер разместил на своей странице опрос, где предложил читателям решить свою судьбу.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса», — цитирует его Life.ru.

В итоге 57,5% пользователей сочли, что это неплохая идея, если Маск добровольно уйдёт.

В комментариях подписчики устроили жаркие споры. Сторонники миллиардера решили, что итоги голосования — это происки врагов. «Кто же сможет заменить Вас?» — задался вопросом один из подписчиков. А проголосовавшие за уход Маска парировали, что обещано было много, но сделал новый владелец далеко не всё.