«Ъ»: российских поставщиков зарубежных ИТ-решений захотели освободить от ответственности

Правительству следует снять правовую ответственность с российских поставщиков зарубежных ИТ-решений за отсутствие гарантийного обслуживания данных продуктов. Это необходимо сделать в случае отказа производителей от техподдержки и гарантийного обслуживания в России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее предложение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

ОПИ направила письмо с данным предложением премьер-министру России Михаилу Мишустину. Это произошло 14 ноября. В аппарате премьера сообщили, что инициативу направили для подготовки ответа в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), уточняется в материале.

«Отказ зарубежных вендоров от техподдержки и гарантийного обслуживания в РФ привел к тому, что компании-заказчики адресуют претензии к российским продавцам и интеграторам. В будущем такая ситуация может привести к череде банкротств отечественных поставщиков зарубежных решений», — заявили в ОПИ.

В настоящее время зарубежное оборудование в ИТ-сфере используют российские коммерческие компании и госорганизации. К иностранным ИТ-технологиям относят серверы, системы хранения данных, коммуникационное оборудование. Но за отказ проходить техобслуживание на территории России заказчики должны предъявлять не поставщикам, а непосредственно самим зарубежным вендорам, заключил глава ОПИ Олег Павлов.

8 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о намерении разработчика программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP продать всю вычислительную технику из дата-центров в России. Речь идет о продаже 3,5 тыс. единиц оборудования, чья балансовая стоимость оценивается в 3 млрд руб., а рыночная — примерно в 1,4 млрд руб.