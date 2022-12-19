Производители продуктов из России заняли место ушедших зарубежных компаний

После ухода зарубежных компаний с российского рынка отечественные организации смогли заменить каждый седьмой бренд. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В АКОРТ отметили, что больше всего наименований обновились в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. При этом марки зарубежных производителей менялись на российские.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подобную тенденцию зафиксировали и в непродуктовом секторе. При этом эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас перед ритейлерами из России стоит тяжелая задача. Речь идет о том, что необходимо продвигать отечественные продукты, которые еще не знакомы потребителям.

Аналитики посчитали, что общий уровень ротации брендов в торговых сетях находится на уровне 16%. При этом прийти на замену ушедшим брендам смогли лишь крупные участники рынка, которые смогли перестроить свои процессы и адаптировались.

В начале октября АКОРТ попросила Минсельхоз поддержать обнуление пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов и ряда других товаров.