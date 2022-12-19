Иммигранты из разных стран создали 40% миллиардных стартапов по всему миру

В создании 40% компаний-«единорогов» (особо крупных стартапов) участвовали основатели из других стран. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование экспертов Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В публикации отметили, что исследованные страны были разделены на три группы: привлекающие «единорогов» извне, выращивающие собственных и «теряющие всех». При этом к первой группе, где есть не менее семи стартапов -«единорогов» и больше полвины из них открыты иммигрантами, относятся США, Великобритания, Германия, Канада, Сингапур, Швейцария, Мексика и Индонезия.

Во второй группе стран доля стартапов, основанных иммигрантами, составляет менее 30%. К таким государствам можно отнести Китай, Индию, Францию, Израиль, Корею, Австралию, Японию и Швецию.

К третьей группе стран, которые теряют своих основателей компаний, можно отнести Россию, Румынию, Польшу, Болгарию, Пакистан, Украину и Иран. В этих странах нет своих «единорогов», однако там родилась большая часть из уехавших в будущем основателей крупных стартапов. При этом авторы исследования указали, что отток людей происходит из-за невысокого ВВП на душу населения, неразвитости зашиты интеллектуальной собственности и других причин.

20 октября фонд «Сколково» открыл прием заявок на участие в программе возмещения вложений в студенческие стартапы. Согласно плану проекта, частным инвесторам будут возмещать до половины той суммы, которую они вложили в стартап. Предельная сумма «кэшбека» ограничена 20 млн руб. с каждой фирмы. При этом для участия в программе надо вложить более 500 тыс. руб.