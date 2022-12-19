Стало известно, сколько россияне собираются потратить на Новый год без учета подарков

Праздничный бюджет на Новый год и каникулы в среднем составит по 17 500 руб. на человека без учета подарков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Больше всего планируют потратить жители Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Всего было опрошено 5 тыс. россиян по всем округам страны. В результатах исследования говорится, что это более скромные расходы, чем год назад, но и каникулы в 2023 году на один день короче.

Отмечается, что мужчины планируют потратить на треть больше женщин (19 600 против 14 400 руб.).

Самый большой праздничный бюджет у жителей Москвы, в среднем — 21 100 руб., на втором месте Санкт-Петербург --19 300 руб., на третьем — Красноярск. В сибирском городе жители в среднем планируют потратить по 18 200 руб. за праздники.

В пятерку городов с самым большим среднестатистическим новогодним бюджетом вошли также Самара — 18 000 руб., Уфа и Екатеринбург — по 17 200 руб.

Скромнее всего планируют отпраздновать жители Волгограда — 13 500 руб., Нижнего Новгорода — 14 300 руб., и Перми — 15 000 руб.

Отмечается, что в России только каждый третий россиянин (32%) планирует бюджет на Новый год.

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