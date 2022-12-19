«Ведомости»: НСПК обязала российские банки внедрить сервис Mir Pay для оплаты на сайтах

Национальная система платежных карт (НСПК) обязала российские банки внедрить сервис Mir Pay для оплаты в интернет-магазинах, на сайтах и в приложениях. Об этом пишет газета «Ведомости».

Внедрить сервис планируется к марту 2023 года.

Оператор «Мира» направил финансово-кредитным учреждениям бюллетень, который описывает алгоритм подключения сервиса в систему оплаты покупок.

Сервис MirPay платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи телефона появился три года назад.

На прошлой неделе ВТБ реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay.

Ранее сообщалось, что число операций по картам «Мир» в 2022 году выросло на 70% на фоне ухода Visa и MasterCard.