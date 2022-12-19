Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ведомости»: НСПК обязала российские банки внедрить сервис Mir Pay для оплаты на сайтах

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Национальная система платежных карт (НСПК) обязала российские банки внедрить сервис Mir Pay для оплаты в интернет-магазинах, на сайтах и в приложениях. Об этом пишет газета «Ведомости».

Внедрить сервис планируется к марту 2023 года.

Оператор «Мира» направил финансово-кредитным учреждениям бюллетень, который описывает алгоритм подключения сервиса в систему оплаты покупок.

Сервис MirPay платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи телефона появился три года назад.

На прошлой неделе ВТБ реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay.

Ранее сообщалось, что число операций по картам «Мир» в 2022 году выросло на 70% на фоне ухода Visa и MasterCard.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть