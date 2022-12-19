В России переименуют магазины L'Occitane

Французский производитель косметики L'Occitane, который летом 2022 года сменил вывески магазинов в России на «Л'Окситан», зарегистрировал новый бренд — SoBeautiful. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на базу данных Роспатента.

По данным издания, это было требованием головной компании. Как считают эксперты, переименование торговых точек может привести к потере 15% лояльных покупателей.

По информации источника газеты, на рынке ретейла головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. Поэтому, как указал он, было решено найти другое название, которое напрямую не ассоциировалось бы с L'Occitane.

Ранее генеральный директор L'Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что принуждать компании к уходу из России из-за действий Москвы на Украине — это несправедливо.

В апреле 2022 года французский бренд L'Occitane объявил о закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж на территории России. 21 мая стало известно о том, что магазины косметики открылись в российских торговых центрах под вывесками «Л'Окситан». Теперь название марки пишется кириллицей.

До этого косметический бренд L'Occitane заявил о закрытии магазинов в России.