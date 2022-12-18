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NielsenIQ: россияне стали массово отказываться от покупки готовых блюд из-за стремления сэкономить

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

По итогам одиннадцати месяцев текущего года объемы продаж замороженных готовых блюд упали на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Одной из основных причин стало стремление россиян к экономии денежных средств на фоне разгорающегося в стране кризиса, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистические данные компании NielsenIQ.

«За январь-ноябрь продажи замороженных блюд снизились в натуральном выражении на 21,4% <....> Помимо отказов от кафе, ресторанов и доставки готовой еды почти половина (45%) стали покупать меньше готовых блюд», — говорится в материале.

Однако желание граждан сэкономить на покупке продуктов привело к росту продаж лапши быстрого приготовления. В натуральном выражении ее продажи с января по ноябрь выросли на 6,1%. Для сравнения, за тот же период 2021-го рост составлял только 1,7%, уточняется в статье.

28 ноября аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты социологического опроса, согласно которым почти четверть россиян (24%) признались в экономии на еде с марта 2022 года. Еще 11% респондентов заявили, что они скорее согласны с тем, что стали экономить на покупке продуктов питания с момента обострения конфликта на Украине.

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