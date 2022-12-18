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Украинские СМИ посчитали, сколько потребуется времени для возобновления энергетики

«Страна.ua»: две-три недели нужно Украине для восстановления выработки электричества

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Unsplash

Для возобновления выработки электроэнергии при условии отсутствия новых ударов по объектам энергетики на Украине потребуется несколько недель, сообщил украинскому изданию «Страна.ua» исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, стабилизировать систему можно будет только путем максимального восстановления до уровня, который позволит работать на генерации. Для этого, считает Сахарук, потребуется «две-три недели».

Тем не менее для полного восстановления нужно прекратить военный конфликт, на это уйдут годы, указал глава ДТЭК.

17 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. 18 декабря тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция Вооруженных сил РФ, целью которой, по словам президента РФ Владимира Путина, стала помощь народу Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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