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«Обозреватель»: цена продуктов для новогоднего стола на Украине выросла на 40%

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Pexels

Стоимость продуктов для новогоднего стола на Украине выросла почти на 40% в сравнении с 2021 годом, сообщает украинское издание «Обозреватель».

СМИ посчитало, что в этом году стоимость бюджетного новогоднего стола обойдется украинцам в 2,9 тыс. гривен (почти $80 или 5102,25 рубля). По сравнению с прошлым годом, цена его выросла на 38,2%. За стол подороже на Украине придется заплатить 3,5 тыс. гривен (почти $100 или около 6157 рублей).

На 41,9% увеличилась стоимость ингредиентов для оливье, отмечается в публикации. Теперь за продукты для 3 кг традиционного новогоднего салата придется заплатить 281,7 гривны (почти $8 или почти 500 рублей). По подсчетам издания, в сравнении с прошлым годом почти вдвое подорожали яйца и овощи для оливье, майонез — почти на 60%, колбаса - на 15,5%.

Ранее в Руспродсоюзе заявили, что оливье с ноября 2021 года не подорожал, а даже немного снизился в цене в этом году. Затраты на продуктовый набор для его приготовления в России на четырех человек составили около 375 рублей.

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