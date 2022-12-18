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Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ почти на треть — до €188 за МВт/ч

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Kacper Pempel/Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность снижения предлагаемого лимита цен на газ на внутриевропейском энергетическом рынке с €275 до €188 за МВт/ч. Данная инициатива принадлежит правительству Чехии, которая в текущем году председательствует в Совете ЕС, сообщает Bloomberg.

«Правительство Чехии, которая поочередно председательствует в ЕС, предложило снизить потолок до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце», — говорится в материале.

Предложенный властями Чехии план будет обсуждаться министрами энергетики стран Евросоюза на предстоящей деловой встрече, которая пройдет 19 декабря. Предполагается, что механизм коррекции газового рынка начнет действовать, когда контракты на месяц вперед или на год вперед на нидерландском хабе TTF будут превышать €188 за МВт/ч в течение трех дней. Сделки с ценами выше данной планки, не будут разрешены к исполнению, уточняется в статье.

11 декабря агентство Bloomberg сообщило о требовании 12 стран Евросоюза (ЕС) снизить потолок цен на российский газ. Среди инициаторов пересмотра лимита оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша. Предыдущая планка, предлагаемая Еврокомиссией (ЕК), была на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствовало €2800-2900 за тысячу кубометров топлива.

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