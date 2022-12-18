Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Листовский счел Румынию вероятным поставщиком газа в Молдавию

close
100%
Global Look Press

В настоящее время Молдавия может получать топливо через газотранспортную систему Румынии после заявления вице-премьера республики Андрея Спыну о прекращении газовой зависимости Кишинева от Москвы. Перекачивать газ в небольших объемах из соседней страны возможно с помощью интерконнектора, приводит слова генерального директора Фонда энергетического развития (ФЭР) Андрея Листовского «Лента.ру».

«Молдова в свое время делала интерконнектор через Румынию. У них есть возможность перебрасывать через Румынию небольшие объемы. Хватит ли этого Молдове для независимости — не уверен, но, если постараться, можно качать газ из Румынии», — пояснил Листовский.

При такой маршрутной схеме газ будет поступать в Румынию через территорию Болгарии. А после этого топливо уже пойдет в Молдавию через газотранспортную систему страны, уточнил он.

18 декабря министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил о достижении независимости республики от
поставок российского газа. Впервые в истории страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый энергохолдингом «Газпром». В декабре «Молдовагаз» закупит у «Энергокома» около 100 млн кубометров газа по предварительной средней цене $1108,61 за тысячу кубов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть