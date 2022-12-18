Аналитик Листовский счел Румынию вероятным поставщиком газа в Молдавию

В настоящее время Молдавия может получать топливо через газотранспортную систему Румынии после заявления вице-премьера республики Андрея Спыну о прекращении газовой зависимости Кишинева от Москвы. Перекачивать газ в небольших объемах из соседней страны возможно с помощью интерконнектора, приводит слова генерального директора Фонда энергетического развития (ФЭР) Андрея Листовского «Лента.ру».

«Молдова в свое время делала интерконнектор через Румынию. У них есть возможность перебрасывать через Румынию небольшие объемы. Хватит ли этого Молдове для независимости — не уверен, но, если постараться, можно качать газ из Румынии», — пояснил Листовский.

При такой маршрутной схеме газ будет поступать в Румынию через территорию Болгарии. А после этого топливо уже пойдет в Молдавию через газотранспортную систему страны, уточнил он.

18 декабря министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил о достижении независимости республики от

поставок российского газа. Впервые в истории страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый энергохолдингом «Газпром». В декабре «Молдовагаз» закупит у «Энергокома» около 100 млн кубометров газа по предварительной средней цене $1108,61 за тысячу кубов.