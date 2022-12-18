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Bloomberg: глобальный энергокризис нанес ущерб Евросоюзу примерно на $1 трлн

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Christoph Soeder/AP

Резкий рост цен на энергоносители после обострения конфликта на Украине нанес ущерб экономике Евросоюза (ЕС) примерно на $1 трлн. Однако пики глобального энергокризиса еще впереди, поэтому напряженная ситуация на европейском энергетическом рынке сохранится вплоть до 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты на основе рыночных данных.

«Европа пострадала примерно на 1 триллион долларов от резкого роста цен на энергоносители <....> Даже с учетом ввода в эксплуатацию новых мощностей по импорту сжиженного природного газа ожидается, что рынок останется напряженным до 2026 года, когда появятся дополнительные производственные мощности от США до Катара», — говорится в материале.

Правительства европейских стран уже предоставили финансовую помощь пострадавшим от кризиса предприятиям и рядовым потребителям энергии в размере более $700 млрд. Однако рецессия в 2023 году может потребовать еще больших усилий от властей ЕС, указал директор консалтинговой компании S-RM Мартин Девениш.

«Если сложить все — финансовую помощь, субсидии, — это невероятно большая сумма денег. Однако правительствам (стран ЕС — «Газета.Ru») будет намного сложнее справиться с этим кризисом в следующем году», — посетовал Девениш.

5 декабря аналитики финансовой компании S&P Global представили отчет, согласно которому в ноябре производственная активность в еврозоне снизилась в очередной раз за последние пять месяцев. Это свидетельствует о приближении скорой рецессии в регионе.

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