Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Греции принял госбюджет на 2023 год, предусматривающий рост ВВП

close
100%
Depositphotos

Греческий парламент проголосовал за принятие государственного бюджета на следующий год, который предусматривает рост ВВП на 1,8%,передает ТАСС.

Госбюджет принимался на пленарном заседании. За проголосовали все депутаты из правящей партии «Новая демократия», имеющей 156 мест в 300-местном однопалатном законодательном органе. 143 парламентария из всех оппозиционных партий, включая независимых депутатов, проголосовали против. Один — отсутствовал на заседании.

По информации местного агентства госбюджет Греции на 2023 год предусматривает рост ВВП на 1,8% с 5,6% в 2022 году. Подразумевается, что ВВП вырастет до €224,134 млрд с €210,170 млрд евро 2022 года.

30 ноября Совет Федерации РФ на заседании 30 ноября одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и на плановый период 2024–2025 годов. Согласно нему, в 2023 году расходы российского бюджета составят 29 трлн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть