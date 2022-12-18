Парламент Греции принял госбюджет на 2023 год, предусматривающий рост ВВП

Греческий парламент проголосовал за принятие государственного бюджета на следующий год, который предусматривает рост ВВП на 1,8%,передает ТАСС.

Госбюджет принимался на пленарном заседании. За проголосовали все депутаты из правящей партии «Новая демократия», имеющей 156 мест в 300-местном однопалатном законодательном органе. 143 парламентария из всех оппозиционных партий, включая независимых депутатов, проголосовали против. Один — отсутствовал на заседании.

По информации местного агентства госбюджет Греции на 2023 год предусматривает рост ВВП на 1,8% с 5,6% в 2022 году. Подразумевается, что ВВП вырастет до €224,134 млрд с €210,170 млрд евро 2022 года.

30 ноября Совет Федерации РФ на заседании 30 ноября одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и на плановый период 2024–2025 годов. Согласно нему, в 2023 году расходы российского бюджета составят 29 трлн рублей.