Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: риски глобальной рецессии выросли из-за повышения ключевых ставок ведущих Центробанков

close
100%
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В Федеральной резервной системе (ФРС) США, Европейском Центробанке (ЕЦБ) и Банке Англии допустили очередное повышение ключевых ставок в следующем году. Это может ускорить процесс перехода глобальной экономики к рецессии, сообщает Bloomberg.

«Растущий риск заключается в том, что еще большее ужесточение денежно-кредитной политики <....> подорвет спрос и занятость настолько, что это приведет к спаду мировой экономики в следующем году — самому стремительному после сокращения, вызванного пандемией», — говорится в материале.

При этом в Банке Англии утверждают, что экономика Великобритании уже вступила в фазу рецессии. В то же время в ЕЦБ полагают, что страны Евросоюза (ЕС) столкнутся с замедлением темпов роста производства в текущем квартале. Кризис не обошел стороной и США, уточняется в статье.

«Хотя Пауэлл (Джером, председатель ФРС США — «Газета.Ru») уклонился от заявления о рецессии, двое его коллег указали на сокращение валового внутреннего продукта в следующем году в прогнозах», — заключается в заметке.

17 декабря первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Ксения Юдаева заявила, что резкое увеличение выпуска товаров и услуг может иметь для российской экономики негативные последствия, включая быстрый переход к рецессии. По этой причине в долгосрочной перспективе было бы правильнее обеспечить более плавное развитие производства в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть