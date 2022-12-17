Bloomberg: риски глобальной рецессии выросли из-за повышения ключевых ставок ведущих Центробанков

В Федеральной резервной системе (ФРС) США, Европейском Центробанке (ЕЦБ) и Банке Англии допустили очередное повышение ключевых ставок в следующем году. Это может ускорить процесс перехода глобальной экономики к рецессии, сообщает Bloomberg.

«Растущий риск заключается в том, что еще большее ужесточение денежно-кредитной политики <....> подорвет спрос и занятость настолько, что это приведет к спаду мировой экономики в следующем году — самому стремительному после сокращения, вызванного пандемией», — говорится в материале.

При этом в Банке Англии утверждают, что экономика Великобритании уже вступила в фазу рецессии. В то же время в ЕЦБ полагают, что страны Евросоюза (ЕС) столкнутся с замедлением темпов роста производства в текущем квартале. Кризис не обошел стороной и США, уточняется в статье.

«Хотя Пауэлл (Джером, председатель ФРС США — «Газета.Ru») уклонился от заявления о рецессии, двое его коллег указали на сокращение валового внутреннего продукта в следующем году в прогнозах», — заключается в заметке.

17 декабря первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Ксения Юдаева заявила, что резкое увеличение выпуска товаров и услуг может иметь для российской экономики негативные последствия, включая быстрый переход к рецессии. По этой причине в долгосрочной перспективе было бы правильнее обеспечить более плавное развитие производства в стране.