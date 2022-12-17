В Китае заявили, что члены ВТО потребовали от США объяснений

Более 30 членов Всемирной торговой организации (ВТО) потребовали от США объяснений по поводу политики госзакупок страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

«32 члена Всемирной торговой организации направили США более 2 тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США «Закона о снижении инфляции», «Закона о чипах» и связанных с ними мер», — говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что США в соответствии с правилами организации будут обязаны предоставить письменный ответ на поступившие вопросы.

«Китай двумя партиями направил США 312 письменных вопросов, выражая обеспокоенность и представляя требования предприятий», — добавили в министерстве.

Ранее глава отечественной компании по сборке микросхем «Элодика» Константин Кириллов говорил, что из-за санкций произошла кардинальная перестройка всей структуры производства электронных компонентов в России.