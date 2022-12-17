Темпы обогащения урана в Иране достигли рекордного уровня

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого уровня за всю историю. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, показатели обогащения урана превысили предыдущие более чем в два раза.

Ранее Иран начал осуществлять обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо.

По информации агентства, данное решение было принято в качестве ответа на резолюцию МАГАТЭ по иранской ядерной программе.

Ранее Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, который был обнаружен ранее на его объектах, предоставить документацию и доступ к этим объектам.

Согласно постановлению Совета, для обеспечения проверки непереключения ядерного материала от Ирана требуется безотлагательное выполнение своих юридических обязательств.