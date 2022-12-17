Вице-премьер Монголии подчеркнул важность поставок российских нефтепродуктов в страну

Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан в интервью британскому телеканалу Sky News подчеркнул важность поставок российских нефтепродуктов в страну.

По словам политика, Монголия импортирует из России практически 100% ГСМ. Одной из причин этого является географическое местоположение Монголии между Россией и Китаем, поэтому перед правительством страны возникает «множество проблем и вопросов».

«Все поставки из Европы идут в Монголию через нашего северного соседа — Россию <...>. Россия — наш партнер», — сказал политик.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство страны старается как можно быстрее диверсифицировать поставки топлива. Монголия хотела бы развивать «двустороннее и многостороннее сотрудничество» с Австралией, ставшей крупнейшим в мире экспортером СПГ.

«Мы хотим добиться диверсификации и не только в газовой сфере», — пояснил Амарсайхан.

Ранее сообщалось, что экс-президента Монголии вызвали на допрос по делу о хищении угля.