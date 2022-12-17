Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Лукойле» заявили, что новые санкции ЕС могут ограничить работу НПЗ компании в Болгарии

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Один из руководителей нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии Ильшат Шарафутдинов заявил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу предприятия. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал агентству Шарафутдинов, сейчас руководство завода анализирует ситуацию и проводит консультации.

Ранее Болгарское национальное радио сообщало, что из-за новых санкций завод «Лукойла» сможет продолжать продажи своих нефтепродуктов в Болгарии или на Украину, однако в странах Евросоюза и третьих государствах продажа будет запрещена с 5 февраля 2023 года.

В конце ноября сообщалось, что власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о том, что предприятие может продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки предупреждениям Еврокомиссии о нарушении санкционного режима.

В июне ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года и других продуктов нефтепереработки из России с 5 февраля 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть