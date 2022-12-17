В «Лукойле» заявили, что новые санкции ЕС могут ограничить работу НПЗ компании в Болгарии

Один из руководителей нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии Ильшат Шарафутдинов заявил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу предприятия. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал агентству Шарафутдинов, сейчас руководство завода анализирует ситуацию и проводит консультации.

Ранее Болгарское национальное радио сообщало, что из-за новых санкций завод «Лукойла» сможет продолжать продажи своих нефтепродуктов в Болгарии или на Украину, однако в странах Евросоюза и третьих государствах продажа будет запрещена с 5 февраля 2023 года.

В конце ноября сообщалось, что власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о том, что предприятие может продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки предупреждениям Еврокомиссии о нарушении санкционного режима.

В июне ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года и других продуктов нефтепереработки из России с 5 февраля 2023 года.