РБК: главы регионов РФ предложили ограничить долю иностранных граждан на зерновом рынке

Главы трех регионов России, которые являются крупнейшими по производству зерна, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ограничить до 20% долю иностранных граждан на зерновом рынке. Об этом сообщает РБК.

По словам губернаторов (имена их не упоминаются), иностранцы вывозят российское зерно по теневым схемам.

Помимо прочего чиновники просят президента обязать российских владельцев предприятий агропромышленного комплекса перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

Источник РБК заявил, что в Кремле подобную идею оценили положительно. При этом там отметили, что такое решение должно учитывать интересы отрасли и не нанести ей урон. Кроме того, оно не должно противоречить законным интересам добросовестных иностранных инвесторов, заявили в Кремле.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюзу следует на юридическом уровне отменить все введенные санкции, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции.