МИД Венгрии: поставки электроэнергии из Азербайджана укрепят энергобезопасность ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что поставки электроэнергии из Азербайджана позволят укрепить энергетическую безопасность в Европе.

По словам Сийярто, этому будет способствовать соглашение между Венгрией, Румынией, Азербайджаном и Грузией о поставках электроэнергии.

«Энергетическая безопасность — это физический, а не политический вопрос. Вместо политических заявлений нужно реальное строительство», — пояснил глава МИД Венгрии.

Сийярто подчеркнул уникальность проекта, ведь электроэнергия, которая будет поставляться из Азербайджана по тысячекилометровому подводному кабелю, будет «зеленой». В Венгрии рассчитывают, что часть электроэнергии будет расходоваться внутри страны, а часть — поставляться в другие страны.

Ранее Сийярто говорил, что введение потолка цен на газ заставит менять долгосрочные контракты с Россией. Он обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с российским вице-премьером Александром Новаком.