Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Евросоюз в энергетике продолжает «пилить сук, на котором сидит». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Непростая обстановка в энергетической сфере во всей Европе, включая Балканы, — логичный результат незаконных односторонних решений Запада в отношении России. Причем не секрет, что все это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, «пилит сук, на котором сидит», — сказал Пилипсон.

Он отметил, что в Европе есть страны, которые в этой ситуации руководствуются собственными национальными интересами, и «к их числу относится Сербия».

7 декабря заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что случае принятия девятого пакета санкций Москва ответит встречными ограничительными мерами. Он отмечал, что европейцы «пилят сук, на котором сидят».

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов выразил мнение, что если Европа продолжит импортировать минимальный объем газа из России, ее ждет глубокий энергетический и промышленный кризис.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что следующая зима в Европе может стать более сложной, чем нынешняя. По ее словам, ЕС может не хватить 30 млрд кубометров газа. При этом сейчас газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, поэтому сейчас ЕС в безопасности.