Semafor: Twitter ищет новых инвесторов из-за оттока рекламодателей

Офис компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, находится в поиске новых инвестиций из-за оттока рекламодателей и приближающихся выплат по долгам. Об этом сообщает портал Semafor.

В публикации отмечается, что управляющий директор семейного офиса владельца Twitter Илона Маска Джаред Берчалл на этой неделе выступил с предложением потенциальным инвесторам компании приобрести акции компании по цене $54,2. Столько же Маск заплатил за каждую акцию в октябре 2022 года, чтобы сделать компанию частной.

Портал подчеркивает, что один из инвесторов производителя электромобилей Tesla Росс Гербер заявил, что в четверг, 15 декабря, вечером с ним связались представители Twitter для обсуждения следующего раунда финансирования.

Ранее американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить «контрольный выстрел».

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова написала, что Евросоюз может вскоре ввести санкции в связи с блокировкой американских журналистов в Twitter, так как это является нарушением «фундаментальных прав».