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Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» за ноябрь и декабрь

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moldovagaz/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Газораспределительная компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. Об этом сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своим Telegram-канале.

«По состоянию на 16 декабря 2022 г., АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 г., оплатив ПАО «Газпром» 47,64 млн долларов США», — уточнил Чебан.

По его словам, задолженность смогли погасить «в том числе благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций».

Накануне Чебан призвал потребителей своевременно оплачивать счета, напоминая, что долг за газ в этом году превышает $45 млн. Он также предупредил жителей Молдавии, что им не стоит ожидать снижения тарифов на газ после семикратного роста за год. Он пояснил, что цена закупки в январе вырастет, в том числе у «Газпрома».

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